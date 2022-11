Carmo Dalla Vecchia critica Fifa por sediar Copa no Catar: "convidados são intimidados"

Ator Carmo Dalla Vecchia é homossexual assumido e defendeu sua bandeira ao falar da Copa do Mundo

O ator Carmo Dalla Vecchia criticou a escolha da FIFA de deixar que a Copa do Mundo fosse sediada no Catar, país conhecido por ter uma política homofóbica.

Assumidamente homossexual, Dalla Vecchia fez um vídeo questionando diversos pontos e publicou no Instagram.“Você iria a uma festa onde não é bem-vindo e onde pessoas como você não são bem-vindas? Onde os convidados são intimados a se calarem? E se o anfitrião dessa mesma festa te tolerasse, te suportasse, desde que você se condicionasse ao que eles chamam de cultura? E isso é sobre ir contra características básicas do seu estar no mundo?”, iniciou ele.

“E se você soubesse que antes de chegar, e após sair, desta mesma festa irão hostilizar pessoas por amarem do mesmo jeito que você ama? É isso que está acontecendo agora na Copa do Mundo no Catar, a primeira conta no Oriente Médio. Consideram que homossexuais, como eu, têm danos mentais, ou seja, ser gay, lésbica, trans, no Catar, dá cadeia e é altamente reprimido”. continuou.

Casado com o roteirista João Emanuel Carneiro, o ator falou ainda que ele entende que algumas pessoas defendem que essa é a cultura do país e deve ser respeitada, no entanto, para ele, o futebol é um esporte que deveria ser inclusivo e fazer a Copa lá vai contra o que se espera da inclusão.

“Cultura deveria unir povos, morte e maus tratos pela diferença não é cultura, é crime. Até o futebol, que era visto como um esporte machista, mudou, e atualmente muitos ícones do esporte se manifestam contra essas ameaças de punição que a FIFA está impondo”, constatou.

“Por que a FIFA permitiu um evento desse tamanho em um país onde não nos aceitam? Ela já havia feito isso na Rússia, na Copa de 2018, país esse que em 2013 introduziu leis que proibiam a propagação de relações sexuais não tradicionais”, concluiu.

Confira vídeo de Carmo Dalla Vecchia: