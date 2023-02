Carmo Dalla Vecchia alerta sobre bullying nas escolas: "Só por ser diferente"

Carmo Dalla Vecchia é pai de um menino e provocou uma reflexão sobre bullying nas escolas

Carmo Dalla Vecchia (51) provocou uma discussão nas redes sociais. Pai de Pedro (03), o ator falou sobre bullying na escola e mandou recado aos pais de crianças.

"Pra quem tem filho, que está retornando às aulas, sentem com seus filhos e expliquem com toda calma do mundo que ser muito alto, baixo, magrinho, gordinho, preto e branco, isso não é motivo para brincadeiras... Peçam para seus filhos não excluírem ninguém só por essa pessoa ser diferente ou não ter as mesmas possibilidades... Ensinem a palavra bullying... A escola serve para sermos uma pessoa melhor", falou.

"Você está demais com seus vídeos instrutivos, que mais pessoas potentes usem suas vozes para o bem comum", comentou Luana Piovani (46).

"Lindo, Carmo!", disse Nanda Costa (36). "Parabéns pelos seus vídeos! Esse é muito importante para as mães, conscientizarem os filhos", postou uma seguidora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carmo Dalla Vecchia 🦄 (@carmodallavecchia)

Carmo Dalla Vecchia fala sobre o desfralde do filho: ''Fase tão importante''

Carmo Dalla Vecchia dividiu uma conversa fofa com o herdeiro e relembrou a primeira ida à farmácia para comprar fraldas para o bebê.

"Mistura de assuntos. Pé do pai que machucou e desfralde. Fase tão importante que só de pensar que vou parar de comprar fraldas, tenho vontade de chorar. Não queria muito. Lembro do primeiro dia que fui na farmácia e voltei orgulhoso para casa pensando que iria ser pai e tava tão feliz com as fraldas que já intuía que quando essa fase terminasse iria sofrer. Fase linda!", disse.

Ele também comentou que está deixando Pedro decidir sobre o desfralde, mas que recebe muita pressão sobre o assunto. "Deixei e ainda tô deixando ele decidir quando é a hora. Sofri pressão de muita gente que mandava desfraldar e que já era hora e tudo foi acontecendo normalmente sem eu me deixar levar pelos apressadinhos de plantão".