Andressa Suita registra o filho se divertindo em quadriciclo: ''É demais para o meu psicológico''

A mamãe Andressa Suita flagrou Gabriel fazendo manobras com o quadriciclo e comentou sobre o esporte radical

Publicado em 17/08/2022

Andressa Suita (34) registrou uma brincadeira para lá de radical do filho mais velho, Gabriel (5), e comentou sobre o seu coração de mãe com a cena. Pelos stories do Instagram, a influenciadora digital flagrou o herdeiro andando de quadriciclo no quintal de casal.

Nas imagens, o menino aparece se divertindo durante o passeio radical e até faz gestos para a matriarca, que grava tudo. "É demais para o meu psicológico", escreveu ela na legenda.

Em seguida, a esposa de Gusttavo Lima (32) tirou uma foto de Gabriel já estacionado, mas ainda de capacete. "Lembrando que ele tem 5 anos...", brincou ela.

Recentemente, para celebrar o Dia dos Pais, Andressa Suita usou as redes sociais para compartilhar um momento de ternura e carinho dos filhos, Gabriel e Samuel (4) com Gusttavo Lima. A modelo reuniu dos herdeiros para gravar um vídeo especial para o cantor.

FILHOS DE ANDRESSA SUITA TEM MOMENTO DE CARINHO COM A MÃE E ENCANTAM

Não é segredo para ninguém que Andressa Suita (34) é uma mãe babona! Neste domingo, 24, ela provou isso mais uma vez ao publicar um vídeo perfeito de Gabriel (5) e Samuel (4) durante um momento super fofo. A influenciadora digital usou seu Instagram para compartilhar um flagra que fez dos herdeiros trocando beijinhos e brincando juntos na piscina.

