Andressa Suita mostra os filhos se declarando para Gusttavo Lima

Para o Dia dos Pais, Andressa Suita reúne os filhos, Gabril e Samuel, em declaração para Gusttavo Lima

CARAS Digital Publicado em 14/08/2022, às 14h16

Andressa Suita (34) usou as redes sociais na tarde deste domingo, 14, para compartilhar um momento de ternura e carinho dos filhos, Gabriel (5) e Samuel (4) com Gusttavo Lima (32). Para celebrar o Dia dos Pais, a modelo reuniu dos herdeiros para gravar um vídeo especial para o cantor.

No compilado de vídeos, publicado no Instagram, mostra os meninos celebrando a data com uma música no piano e falando um recado especial ao compositor com: "Papai, eu te amo muito" e "Você é o melhor papai do mundo".

Já em outros vídeos, também na mesma postagem, traz uma recordação de vários momentos de diversão, carinho e aprendizado do embaixador com os filhos: "Feliz Dia dos Pais! Obrigada por ser tão especial nas nossas vidas… Obrigada por ser esse pai tão presente e dedicado! Amamos você", escreveu ela na legenda do registro.

Andressa Suita reúne os filhos em declaração de 'Dia dos Pais' para Gusttavo Lima:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andressa Suita (@andressasuita)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!