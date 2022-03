Ana Hickmann relembra ensaio fotográfico com o filho, Alexandre: ''Registros repletos de amor''

Em clima de nostalgia, Ana Hickmann resgata fotos de ensaio fotográfico com o filho, Alexandre

CARAS Digital Publicado em 24/03/2022, às 12h11

Nesta quinta-feira, 24, Ana Hickmann (41) aproveitou o clima de TBT para relembrar um momento especial com o filho, Alexandre (8).

No feed do Instagram, a apresentadora compartilhou registros de um ensaio fotográfico com o herdeiro quando ele tinha apenas quatro anos e derreteu o coração dos seguidores.

Para a ocasião, a dupla apostou em um cenário encantado.

"A brincadeira nos devolve a pureza! Brincar é muito mais que se divertir, é exercitar a imaginação, é crescer, é se desenvolver! Fotos do Alezinho com apenas quatro aninhos. Registros repletos de amor!!!", escreveu ela na legenda.

Logo os fãs lotaram os comentários. "Ana que coisa mais linda", "O Alezinho tão pititico", "Que cenário e fotos perfeitas", "Quanta perfeição", dispararam.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE ANA HICKMANN COM O FILHO