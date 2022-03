Filho de Ana Hickmann ganha festa temática luxuosa em seu aniversário; veja as fotos

Com decoração completa e muitos detalhes, filho de Ana Hickmann comemorou seu aniversário de 8 anos

CARAS Digital Publicado em 10/03/2022, às 09h25

O filho de Ana Hickmann (41), Alezinho, comemorou seu aniversário de 8 anos em grande estilo!

Nos últimos dias, a apresentadora da Record TV compartilhou fotos da festa temática do herdeiro e impressionou ao exibir os detalhes.

Com decoração e tudo no seguindo o tema do desenho Pókemon, o garoto celebrou mais um ano de vida ao lado dos pais e de seus familiares em um buffet.

"Celebrar a vida é somar amigos, experiências e conquistas, dando-lhes sempre algum significado. A festa de 8 anos do Alezinho significou muito pra gente e vai ficar na nossa memória!", disse Ana Hickmann em sua rede social.

Em outra publicação, a apresentadora mostrou melhor o bolo do festão do filho. "O amor é o sentimento mais doce da vida. Eu desejo que o Alezinho tenha uma história com cobertura e muito recheio! Mais algumas fotinhos dessa festa repleta de afeto", falou ela.

Veja o vídeo da festa do filho de Ana Hickmann: