Alinne Moraes encanta ao postar clique raro do filho, Pedro

A atriz Alinne Moraes encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique raro de seu filho, Pedro, que está com nove anos. O menino é fruto de seu relacionamento com o cineasta Mauro Lima.

No clique publicado no feed do Instagram na noite desta sexta-feira, 7, o herdeiro da artista aparece usando um boné vermelho, enquanto admira e mexe em um objeto. Na legenda, a mamãe coruja apenas escreveu o nome dele e acrescentou um emoji de coração. "Pedro".

Os seguidores se derreteram pela publicação e elogiaram o garoto nos comentários. "Tão lindão", disse uma seguidora. "Ele está bem parecido com você", escreveu outra. "Como ele está enorme", falou mais uma fã da famosa.

Em maio, Pedro completou nove anos de vida, e Alinne, que é sempre bastante discreta em sua vida pessoal, abriu uma exceção para homenagear o herdeiro. Ela postou uma foto do menino e fez uma linda declaração para celebrar a data. "Amor da vida da mãe! Hoje com 9 anos", se derreteu ela, mostrando o aniversariante pegando uma brisa na beira do mar, exibindo seus longos cabelos castanhos.

Rara aparição com o marido

A atriz Alinne Moraes fez uma rara aparição com o marido, Mauro Lima, com quem está casada há 11 anos. Ela e o amado saíram para curtir a noite em clima de romance. Abraçados, eles posaram para os fotógrafos no show de Jon Batiste, no Rio de Janeiro. Discreta com sua vida pessoal, a artista chamou a atenção ao surgir com o amado.

Para aproveitar o evento bem confortável, a atriz apostou em uma combinação básica. De cropped branco, calça preto e tênis, a famosa surgiu toda estilosa com o diretor, com quem tem um casamento fechado.