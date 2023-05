Alinne Moraes presta linda homenagem no aniversário do filho: “Amor da vida”

Atriz Alinne Moraes faz declaração no aniversário do primogênito Pedro, fruto do relacionamento com Mauro Lima

Discreta em sua vida pessoal, a atriz Alinne Moraes (40) abriu uma exceção e compartilhou um clique raro do filho, o pequeno Pedro Lima, fruto do relacionamento com o cineasta Mauro Lima (55), com quem é casada há 11 anos. O primogênito do casal completa seus 9 anos nesta segunda-feira, 8, e a mamãe coruja fez uma linda declaração para celebrar a data.

Em sua conta oficial do Instagram, Alinne publicou o registro raríssimo em que Pedro aparece pegando uma brisa na beira do mar, exibindo seus longos cabelos castanhos. Na legenda, Aline se declarou para o herdeiro: “Amor da vida da mãe! Hoje com 9 anos”, ela se derreteu ao comemorar o aniversário do filho único.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Aline Morais (@alinnemoraes)

Nos comentários, amigos e fãs da atriz aproveitaram a publicação para parabenizar o menino: “Cada dia mais bonito! Deus lhe dê muita saúde e alegrias Pepe! Lindo e cheio de talento igual a mamãe”, exaltou uma amiga, que revelou o apelido do pequeno. “Viva o Pepe!”, disse mais uma admiradora. “Que tenha sua luz e energia”, outra seguidora para deixar um elogio para Alinne.

Alinne Moraes deixa fãs babando ao posar de biquíni:

Alinne Moraes deixou seus seguidores suspirando com uma publicação compartilhada em seu perfil no Instagram no último mês. A atriz exibiu sua beleza natural com o corpo sarado ao surgir usando um biquíni fininho preto, enquanto se refrescava em um chuveiro ao ar livre, com uma paisagem paradisíaca.

A atriz dispensou as legendas longas e deixou apenas um coração amarelo na públicação, que levou os admiradores à loucura e angariou elogios nos comentários: "Belíssima", disse a atriz Grazi Massafera. "Deusa", escreveu outra. "A perfeição mesmo, meu Deus", comentou uma fã. "Você é linda, perfeita, maravilhosa", falou mais uma admiradora. Confira os registros!