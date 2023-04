De biquíni, Alinne Moraes deixa os fãs babando ao exibir corpo escultural: "Perfeição"

A atriz Alinne Moraes arrancou elogios dos seguidores ao compartilhar uma foto de biquíni exibindo seu corpo sarado

Alinne Moraes(40) arrancou suspiros dos seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 11, ao compartilhar uma nova foto exibindo toda sua beleza e boa forma.

No clique publicado no feed do Instagram, a atriz exibe seu corpo sarado ao surgir usando um biquíni fininho preto, enquanto se refresca em um chuveiro.

A publicação da artista chamou a atenção dos internautas, que encheram a foto de elogios. "Belíssima", disse a atriz Grazi Massafera. "Deusa", escreveu outra. "A perfeição mesmo, meu Deus", comentou uma fã. "Você é linda, perfeita, maravilhosa", falou mais uma.

Confira a foto de Alinne Moraes de biquíni:

Clique raro com o marido

Recentemente, Alinne Moraes curtiu as férias ao lado de sua família e surpreendeu ao compartilhou alguns registros se preparando para pegar um voo ao lado do marido, o cineasta Mauro Lima (55), e o filho do casal, Pedro Lima, de 9 anos.

Entre os registros, a artista abriu o álbum com um clique exibindo os longos cabelos de Pedro. Em seguida, ela mostrou um registro raro do perfil do menino. A publicação também conta com uma foto em que ele aparece acompanhado do pai, Mauro, e outra em que ele posou ao lado da mãe coruja, que fez carão de óculos escuros.

