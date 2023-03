Em aparição rara, Alinne Moraes encanta ao posar com marido e filho

Discreta em sua vida pessoal, Alinne Moraes surpreende seguidores ao compartilhar registros de uma viagem em família

Alinne Moraes (40) está curtindo as férias em família! Em seu Instagram, a atriz, que costuma ser discreta em sua vida pessoal, surpreendeu ao compartilhou alguns registros se preparando para pegar um voo ao lado do marido, o cineasta Mauro Lima (55), e o filho do casal, Pedro Lima, de 9 anos.

Entre os registros, Alinne abriu o álbum com um clique exibindo os longos cabelos de Pedro. Em seguida, a atriz mostrou um registro raro do perfil do menino. A publicação também conta com uma foto em que ele aparece acompanhado do pai, Mauro, e outra em que ele posou ao lado da mãe coruja, que fez carão de óculos escuros.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Aline Morais (@alinnemoraes)

Nos comentários, os fãs celebraram a família de Alinne: “Como vocês são lindos”, exaltou uma seguidora. “Em uma história de amor com a terceira foto”, comentou outra sobre o registro em que aparece o rosto de Pedro. “Boa viagem para família”, desejou um terceiro. “Que família linda”, disse outro. A atriz fez questão de retribuir o carinho dos fãs e respondeu com emojis de coração.

Alinne Moraes detona Big Brother Brasil 23 após expulsões polêmicas

A atriz Alinne Moraes ignorou seu contrato com a Rede Globo e aproveitou para criticar bastante o principal programa da emissora carioca, o Big Brother Brasil 23. Após a expulsão de MC Guimê e Carade Sapato, acusados de assédio, a atriz contou tudo o que pensa sobre a atração e detonou o reality em seu stories no Instagram.

A atriz compartilhou uma postagem de um especialista em pedagogia que dizia que as pessoas não deveriam assistir ao Big Brother Brasil: “Quem é a favor dos direitos humanos simplesmente não deveria assistir BBB. A existência do programa, por si só, já viola os direitos humanos”, dizia a mensagem publicada por Alinne.