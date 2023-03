Alinne Moraes detona Big Brother Brasil 23 após expulsões polêmicas

Recém contratada da Globo, atriz Alinne Moraes destroça BBB 23 após assédio e absurdos

A atriz Alinne Moraes (40) não deu a mínima para seu contrato com a Rede Globo e aproveitou para criticar bastante o principal programa da emissora carioca, o Big Brother Brasil 23. Nesta sexta-feira, 17, depois da expulsão polêmica do cantor de funk MC Guimê e do lutador de MMA Antônio Cara de Sapato, a atriz mostrou toda sua indignação com a existência do reality.

Em seu stories de seu perfil oficial no Instagram, a atriz compartilhou uma postagem de um especialista em pedagogia que dizia que as pessoas não deveriam assistir ao Big Brother Brasil, pois ele “viola os direitos humanos”. “Quem é a favor dos direitos humanos simplesmente não deveria assistir BBB. A existência do programa, por si só, já viola os direitos humanos”, dizia o texto.

MC Guimê acabou sendo expulso depois de uma atitude deplorável onde assediou a intercambista influenciadora mexicana Dania Mendez ao passar sua mão diversas vezes pela bunda da gringa. Já Cara de Sapato foi expulso por também assediar a mesma integrante, ao forçar ela a lhe beijar, mesmo com ela negando várias vezes.

Opções de voto

No quarto Fundo do Mar, Ricardo, Cezar e Domitila Barros falaram sobre as opções de voto para o próximo paredão do BBB 23. O biomédico disse que gostaria ter ganhado a prova para movimentar o jogo: "Se não virar agora, só Deus sabe quando vamos ter de novo um poder e ser maioria. Pela primeira vez são seis e quatro", fala a modelo. "Qual é a terceira opção?", pergunta o enfermeiro. "Quero entender", fala Domitila Barros. "A minha mudou. Aline (Wirley) passou na frente", emenda Cezar. "Aline vai virar um voto, está muito sutil", fala Ricardo. "Aline nunca foi ao Paredão e é uma pessoa que eu não...", comenta o enfermeiro.

