BBB23: Brothers do Quarto Fundo do Mar declaram opções de voto para próximo paredão

Domitila Barros, Ricardo e Cezar estão pontuando os participantes que são suas opções de voto dentro da casa do BBB23

Ricardo, Cezar e Domitila Barros estão no Quarto Fundo do Mar e resolvem conversar sobre o jogo, que reiniciou na quinta-feira, 16, com mais uma Prova do Líder e uma mudança de curso repentina com a eliminação do MC Guimê e Cara de Sapato.

Bruna Griphao foi quem saiu vitoriosa da prova e conquistou a liderança.

O biomédico comenta que gostaria ter ganhado a prova para movimentar o jogo: "Se não virar agora, só Deus sabe quando vamos ter de novo um poder e ser maioria. Pela primeira vez são seis e quatro", fala a modelo. "Qual é a terceira opção?", pergunta o enfermeiro. "Quero entender", fala Domitila Barros.

"A minha mudou. Aline (Wirley) passou na frente", emenda Cezar. "Aline vai virar um voto, está muito sutil", fala Ricardo. "Aline nunca foi ao Paredão e é uma pessoa que eu não...", comenta o enfermeiro. A minha prioridade agora é a Aline. O papo continua e Cezar interrompe mais uma vez: "Aline é uma pessoa... Não consigo ver ela... É uma pessoa de coração grande, incrível, as pessoas gostam dela, a veem como uma mãe, mas não a vejo jogando. Vejo a muito no sentimento de apoio".

"Fred é a primeira opção, mas a sua segunda é quem? Bruna ou Aline?", pergunta Cezar a Ricardo. Mas Domitila Barros ressalta: "Essa semana tem que ser Aline".

"Eu tenho outra opção, mas estou na dúvida aqui. Para mim, sei lá, vou falar as coisas e parecer soberbo... Tenho opção", diz o biomédico. A modelo se preocupa com a dispersão de votos. "Meu voto é individual mas o meu primeiro voto é o Fred, sem dúvida nenhuma. Segundo é Bruna", fala Ricardo e os três continuam conversando. "Então vai ser Aline, Amanda e Fred", ressalta Cezar.

Boninho reage ao ver comentários contra MC Guimê

O diretor de TV Boninho deixou um recado nas redes sociais para desmentir os boatos de que MC Guimê teria gritado e xingado a produção do BBB 23 ao ser desclassificado do reality show.

Nos comentários de um post da página Gina Indelicada no Instagram, Boninho escreveu: “Com o nosso time você foi de um respeito incrível. Mesmo nesse momento de crise. E o Cara de Sapato também”.