Aline Wirley defende seu filho após críticas para a roupa do menino: 'Feliz'

Aline Wirley escreve mensagem para rebater as críticas que viu sobre a roupa do seu filho em um vídeo

A atriz e ex-BBB Aline Wirley saiu em defesa do seu filho, Antônio, fruto do casamento com Igor Rickli, após o menino ser alvo de comentários nas redes sociais. Tudo começou quando o menino apareceu usando uma camiseta mais curta, no estilo de cropped, em um vídeo de dança com a mãe e uma amiga. Alguns internautas falaram sobre a roupa do menino e a mãe dele decidiu defendê-lo publicamente.

Em um texto no Instagram, Wirley afirmou que cria o filho para ser feliz. “Eu educo e crio meu filho para que ele esteja feliz, pra que seja uma pessoa consciente, para que ele faça escolhas a partir do coração, e não se baseando em padrões e em dogmas que dizem o que é certo ou o que é errado. E o que me dá certeza no caminho é ver e sentir ele só sendo criança, brincando, sorrindo, saudável, extremamente educado, atento as necessidades do mundo e das pessoas", disse ela.

E completou: "Como mãe eu estou aqui para dar contorno, dar limites e ajudá-lo em todos os processos que ele vai experienciar como ser humano. Nunca para limitá-lo. Sendo assim se te incomoda ver o meu filho feliz, se te incomoda ver a felicidade da minha família sendo quem somos, realmente esse canal de troca não é feito para você. Aqui respeitamos a diversidade, a pluralidade e a unicidade de cada ser. Discurso de ódio não é bem vindo aqui”.

Mari Bridi defende a amiga

Nas redes sociais, Mari Bridi defendeu a amiga. "Oi amores, seguinte: fizemos uma postagem hoje para começar a semana com alegria, amor… da Aurora e do Antonio, que são amigos desde a barriga. A Aurora tá viciada em Ragatanga, ela passou a viagem toda ensaiando, enlouquecida", começou a ex de Rafael Cardoso.

Foi então que ela se pronunciou. "Nessa semana, eles fizeram um evento incrível e minha filhota, que estava muito feliz, que estava treinando, foi treinar com a tia dela. E deu nisso. Essa loucura, sobre o que criança estão vestido. Quem me segue sabe que não gosto de ficar dando palco, porque não é sobe isso. Criança é criança, não tem cor, não tem brinquedo. Não é sobre isso", declarou ela.