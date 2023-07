Por que este vídeo de Aline Wirley está gerando a ira dos conservadores?

Vídeo de Aline Wirley está gerando uma onda de críticas; entenda a confusão

Um vídeo publicado pela cantora Aline Wirley nesta segunda-feira, 17, está gerando comentários negativos de fãs conservadores. O que era para ser uma brincadeira entre duas crianças acabou gerando a ira de alguns seguidores.

Tudo começou quando a ex-BBB publicou uma vídeo de seu filho Antonio dançando o hit Ragatanga, seu maior sucesso da época do grupo Rouge. No vídeo também aparece Aurora, filha de Mari Bridi e Rafael Cardoso.

Só que alguns fãs não gostaram nada do vídeo e atacaram a roupa usada pelo pequeno. É que ele apareceu com uma camiseta curtinha do tipo cropped, o que gerou críticas. Nos comentários do vídeo, supostos fãs acusaram Aline Wirley de vestir o filho "para causar" nas redes sociais. "Essa roupa que seu filho está é do gosto dele ou foi vocês que puseram pra ele usar?", questionou um. "O menino de cropped...", lamentou outro. "Por isso já dá pra ouvir o som das trombetas", comentou um evangélico.

Desde sempre, Aline Wirley disse que criaria o filho sem cair em padrões. “Aqui em casa não existe ‘isso é para menino', 'isso é para menina’. A gente cria o Antônio para ele ter a liberdade de ser quem ele quer ser", disse ela para a 'Marie Claire'.

Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝐌𝐚𝐫𝐢 𝐁𝐫𝐢𝐝𝐢 (@maribridicardoso)

Mari Bridi defende a amiga

Nas redes sociais, Mari Bridi defendeu a amiga. "Oi amores, seguinte: fizemos uma postagem hoje para começar a semana com alegria, amor… da Aurora e do Antonio, que são amigos desde a barriga. A Aurora tá viciada em Ragatanga, ela passou a viagem toda ensaiando, enlouquecida", começou a ex de Rafael Cardoso.

Foi então que ela se pronunciou. "Nessa semana, eles fizeram um evento incrível e minha filhota, que estava muito feliz, que estava treinando, foi treinar com a tia dela. E deu nisso. Essa loucura, sobre o que criança estão vestido. Quem me segue sabe que não gosto de ficar dando palco, porque não é sobe isso. Criança é criança, não tem cor, não tem brinquedo. Não é sobre isso", declarou ela.