Mari Bridi defende filho de Aline Wirley após vídeo polêmico: "Não é sobre isso"

Mari Bridi defende Aline Wirley após filho da ex-BBB ser vítima de ataques; entenda a confusão

A influenciadora Mari Bridi publicou um longo desabafo nas redes sociais nesta segunda-feira, 17, após críticas ao filho de Aline Wirley. Tudo começou quando ela publicou um vídeo de sua filha ao lado dos amigos dançando.

Felizes, eles surgiram empolgados ao som de Ragatanga, clássico do Rouge. Só que o vídeo não repercutiu bem porque seguidores criticaram o visual de Antonio, filho de Aline Wirley. É que o pequeno surgiu usando um cropped, o que rendeu ataques.

"Oi amores, seguinte: fizemos uma postagem hoje para começar a semana com alegria, amor… da Aurora e do Antonio, que são amigos desde a barriga. A Aurora tá viciada em Ragatanga, ela passou a viagem toda ensaiando, enlouquecida", começou a ex de Rafael Cardoso.

Foi então que ela se pronunciou. "Nessa semana, eles fizeram um evento incrível e minha filhota, que estava muito feliz, que estava treinando, foi treinar com a tia dela. E deu nisso. Essa loucura, sobre o que criança estão vestido. Quem me segue sabe que não gosto de ficar dando palco, porque não é sobe isso. Criança é criança, não tem cor, não tem brinquedo. Não é sobre isso", declarou ela.

Nos comentários do vídeo, supostos fãs acusaram Aline Wirley de vestir o filho "para causar" nas redes sociais. "Essa roupa que seu filho está é do gosto dele ou foi vocês que puseram pra ele usar?", questionou um. "O menino de cropped...", lamentou outro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝐌𝐚𝐫𝐢 𝐁𝐫𝐢𝐝𝐢 (@maribridicardoso)

