De top, Mari Bridi impressiona ao exibir abdômen sarado: "Belíssima"

A influenciadora digital Mari Bridi chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar um clique exibindo seu corpo sarado

A atriz e influenciadora digital Mari Bridi chamou a atenção dos seguidores das redes sociais na noite desta sexta-feira, 16, ao compartilhar um novo clique exibindo toda sua beleza ao surgir usando um look curtinho.

No clique publicado no feed do Instagram, a loira surge usando um top preto de alcinha, uma saia verde e uma blusa de frio. A produção da artista, que está solteira desde o fim de seu casamento com o ator Rafael Cardoso, deixou em destaque seu abdômen sarado.

Mari, que tirou o mega hair e está com os fios curtos, aproveitou a publicação para pedir a opinião dos fãs sobre o visual. "E esse cabelo? Será que fico com ele curtinho assim? Ou volto com o mega longo? Tô enlouquecendo o Henrique com a dúvida!", escreveu ela, marcando o hairstylist Henrique Requena.

Os internautas elogiaram a beleza da influencer e também opinaram sobre o cabelo. "Tá linda", disse uma seguidora. "Ficou belíssima com esse cabelo curto", escreveu outra. "Fica linda de qualquer jeito, mas o curto arrasou", comentou uma fã.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝐌𝐚𝐫𝐢 𝐁𝐫𝐢𝐝𝐢 (@maribridicardoso)

Mari Bridi reflete sobre padrões

Solteira, Mari Bridi abriu o jogo nesta sexta-feira, 16, em entrevista à revista Marie Claire e confessou que não faz questão nenhuma de usar lingerie em sua rotina. Para ela, estar ou não com sutiã, não afeta em nada sua autoestima, pois seu amor-próprio e empoderamento não se baseiam em padrões impostos pela sociedade.

"Eu não ligo muito para isso. Como sempre falo muito sobre a liberdade feminina, acredito que temos que ir contra a maré e deixar a gente ser a gente! Tem alguma coisa que não gosta e tem como mudar? Mude!", afirmou.

"No meu caso, a autoestima poucas vezes está ligada à aparência. Ano passado eu operei. Eu amo o fato que resolvi, que não preciso mais usar sutiã em quase nenhuma ocasião por ter trauma do tanto que meus seios pesavam e dos machucados na pele que eu tinha do sutiã, eram dores físicas. É esse tipo de felicidade que meu corpo atual me traz", ressaltou em outro trecho da entrevista.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!