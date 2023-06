Mari Bridi rompe padrões e revela: "Não preciso mais usar sutiã"

Após ser vítima de gordofobia, ex-de Rafael Cardoso, Mari Bridi reflete sobre autoestima ao dispensar uso do sutiã

Solteira, após o término de seu casamento com o ator Rafael Cardoso desde dezembro do ano passado, a atriz Mari Bridi abriu o jogo nesta sexta-feira, 16, em entrevista à revista Marie Claire e confessou que não faz questão nenhuma de usar lingerie em sua rotina.

A influencer digital, que é mãe de Aurora, de 8 anos, e Valentim, de 4, inclusive, tratou o assunto com naturalidade. Para ela, estar ou não com sutiã, não afeta em nada sua autoestima, pois seu amor próprio e empoderamento não se baseiam em padrões impostos pela sociedade.

"Eu não ligo muito para isso. Como sempre falo muito sobre a liberdade feminina, acredito que temos que ir contra a maré e deixar a gente ser a gente! Tem alguma coisa que não gosta e tem como mudar? Mude! Tem coisas que os outros falam sobre você, mas que para você não faz sentido? Manda o povo se lascar! Só a gente sabe nossas dores e amores. E é isso!", declarou em entrevista.

Durante o bate-papo, Mari revelou que passou por procedimentos estéticos na região da barriga e das costas, pois não estava se sentindo confortável com sua silhueta diante do espelho. "Fiz abdominoplastia e mamoplastia. Eu emagreci muito e a sobra de pele da gravidez na barriga era algo que me incomodava. E eu tenho problemas bem chatos na cervical, aproveitei e operei o peito, que pesava demais e ajudava na dor. Diminui ele o máximo que deu", disse ela ao portal feminino.

Por fim, Mari celebrou a liberdade da nova fase que está vivendo e declarou que não se importa com julgamentos alheios sobre o seu corpo. "No meu caso, a autoestima poucas vezes está ligada à aparência. Ano passado eu operei. Eu amo o fato que resolvi, que não preciso mais usar sutiã em quase nenhuma ocasião por ter trauma do tanto que meus seios pesavam e dos machucados na pele que eu tinha do sutiã, eram dores físicas. É esse tipo de felicidade que meu corpo atual me traz", ressaltou.

Mari Bridi dispensa o sutiã e exibe a barriga reta em look para festival de música

Há poucos dias, Mari Bridi aproveitou o fim de semana, para curtir um festival de música no Rio de Janeiro e caprichou na escolha do look para o evento. A estrela surgiu com a barriga reta de fora e esbanjou seu sorrisão ao ser fotografada na chegada ao evento.

Para a ocasião, ela surgiu com uma blusa decotada e deixou em evidência que dispensou o sutiã. Além disso, ela ostentou seu abdômen sarado e completou o visual com calça jeans, que logo arrancou diversos elogios dos admiradores.