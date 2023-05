Mari Bridi dispensa o sutiã e exibe a barriga reta em look para festival de música

Ex-mulher de Rafael Cardoso, Mari Bridi arrasa ao escolher look curtinho e decotado para se jogar em festival de música

A influenciadora digital Mari Bridi (38) aproveitou a tarde deste sábado, 27, para curtir um festival de música no Rio de Janeiro e caprichou na escolha do look para o evento. A estrela surgiu com a barriga reta de fora e esbanjou seu sorrisão ao ser fotografada na chegada ao evento.

Para a ocasião, ela surgiu com uma blusa decotada e deixou em evidência que dispensou o sutiã. Além disso, ela ostentou seu abdômen sarado e completou o visual com calça jeans.

Vale lembrar que Mari Bridi passou por cirurgia plástica em 2022. Ela fez um procedimento cirúrgico para renover o excesso de pele do abdômen e também aproveitou para colocar silicone nos seios. Na época, ela falou sobre a sua decisão de se submeter ao procedimento invasivo.

"Vou diminuir (e muito) o tamanho dos seios e costurar a diástase gigante que ficou das duas gestações. E vou aproveitar e retirar também o excesso de pele que ficou na minha barriga, que é algo que eu demorei pra aceitar que realmente me incomodava. Faça sempre por você e nunca pelos outros! Meu marido ama meu peito do jeito que está, por exemplo, mas sabe que o peito é meu e eu que sei o que devo ou não fazer com ele. Como todo o resto do meu corpo", disse ela.

Fotos: Victor Chapetta - Agnews

Mari Bridi está oficialmente solteira. Ela e Rafael Cardoso anunciaram a separação no final de 2022. Porém, existem rumores de que eles estariam ensaiando uma reconciliação e se vendo com alguma frequência. As informações são da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles. Segundo a jornalista, moradores do mesmo condomínio em que ela vive garantem que os dois estão "ficando" e que tem se encontrado com frequência.

Por enquanto, eles ainda não estão rotulando o relacionamento, mas o galã já até dormiu por lá. Quem mora no local percebeu uma mudança de comportamento no ator: antes, ele aparecia para buscar os filhos e agora tem dormido na casa da ex.