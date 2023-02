Mari Bridi exibe a barriga reta em look ousado com top curtinho

Ex-mulher de Rafael Cardoso, Mari Bridi ostenta sua cinturinha fina e a barriga reta ao posar com look ousado

A influenciadora digital Mari Bridi agitou as redes sociais nesta quinta-feira, 23, ao mostrar o seu corpo sarado. A estrela exibiu o seu look do dia e deixou a barriga reta à mostra em uma foto de corpo inteiro nas redes sociais.

A artista apostou em um visual com top verde curto e decotado e calça jeans soltinha. O modelito deu destaque para a barriga sarada dela. “A voz ainda está ruim... mas o lookinho está on!”, afirmou ela.

Recentemente, Mari Bridi passou por uma cirurgia plástica em um procedimento para retirar o excesso de pele do abdômen após emagrecer e também aproveitou para colocar silicone nos seios. "Mas Mari, você fez ensaio sensual antes de operar? Lógico! Amanhã vou diminuir (e muito) o tamanho dos seios e costurar a diástase gigante que ficou das duas gestações. E vou aproveitar e retirar também o excesso de pele que ficou na minha barriga, que é algo que eu demorei pra aceitar que realmente me incomodava. Faça sempre por você e nunca pelos outros! Meu marido ama meu peito do jeito que está, por exemplo, mas sabe que o peito é meu e eu que sei o que devo ou não fazer com ele. Como todo o resto do meu corpo", disse ela.

Mari Bridi faz homenagem para a mãe na TV

No programa Domingão com Huck, da Globo, Mari Bridi fez uma homenagem para sua mãe, Sônia Bridi, e o padrasto, Paulo Zero. Ao lado dos filhos, ela gravou um depoimento para homenagear os dois pela carreira de sucesso na TV.

As crianças falaram que amam os avós e Mari falou sobre o orgulho que a família sente deles. “A gente está aqui para dizer o quanto a gente tem orgulho e ama vocês dois. Esse legado incrível que vocês vêm construindo não é um legado só para esses dois, é um legado para o Brasil inteiro. A gente ama muito vocês”, disse ela.