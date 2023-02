Filha de Sonia Bridi, Mari Bridi aparece no 'Domingão' com os filhos

Netos da jornalista Sonia Bridi, Aurora e Valentim – que são filhos de Mari Bridi e Rafael Cardoso - roubam a cena em rara aparição na TV

Neste final de semana, o programa Domingão com Huck, da Globo, fez uma homenagem encantadora para a jornalista Sonia Bridi e o repórter cinematográfico Paulo Zero. Casados há mais de 20 anos, eles celebraram a parceria na vida e no trabalho durante a atração de Luciano Huck.

Depois de relembrarem coberturas históricas, eles foram homenageados com a aparição dos netos, Aurora e Valentim, que são filhos da influenciadora digital Mari Bridi com o ator Rafael Cardoso. Mari Bridi é filha de Sonia com produtor de TV Edson Spinello e é enteada de Paulo Zero. Com o atual marido, Sonia Bridi teve um filho, Pedro Zero.

Aurora e Valentim esbanjaram fofura na rara aparição na TV com a mãe coruja. Os dois falaram que amam os avós e Mari falou sobre o orgulho que a família sente deles. “A gente está aqui para dizer o quanto a gente tem orgulho e ama vocês dois. Esse legado incrível que vocês vêm construindo não é um legado só para esses dois, é um legado para o Brasil inteiro. A gente ama muito vocês”, disse ela.

O fim do casamento de Mari Bridi e Rafael Cardoso

O fim do casamento de Mari Bridi e Rafael Cardoso foi anunciado no início de dezembro do ano passado. “Nos últimos dias, eu estava digerindo a situação que estou vivendo, e não gostaria de ter que falar neste momento tão íntimo. Mas como a informação tornou-se pública, em respeito às pessoas que me acompanham, eu confirmou que depois de 15 anos de casamento, Rafael Cardoso e eu não somos mais um casal. Acredito que não é fácil para ninguém terminar uma relação. Por isso, gostaria de contar gentilmente com o respeito, o carinho e a compreensão de todas as pessoas para preservar esse momento tão delicado para mim e para meus filhos”, disse ela.