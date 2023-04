Reviravolta? Rafael Cardoso e Mari Bridi dormem juntos e ensaiam reatar casamento

Rafael Cardoso e Mari Bridi dormem juntos, mas ainda não confirmam que estão reatando; veja

Quatro meses após anunciarem o fim do casamento, o ator Rafael Cardoso e a influenciadora Mariana Bridi estão se reaproximando. Tudo indica que eles podem reatar a união nas próximas semanas.

As informações são da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles. Segundo a jornalista, moradores do mesmo condomínio em que ela vive garantem que os dois estão "ficando" e que tem se encontrado com frequência.

Por enquanto, eles ainda não estão rotulando o relacionamento, mas o galã já até dormiu por lá. Quem mora no local percebeu uma mudança de comportamento no ator: antes, ele aparecia para buscar os filhos e agora tem dormido na casa da ex.

Ainda conforme afirma a colunista, essa reaproximação foi o motivo do fim do curto relacionamento do galã com a modelo Vivian Linhares.

Mariana Bridi anunciou o fim do casamento em um desabafo no dia 4 de dezembro."Nos últimos dias, eu estava digerindo a situação que estou vivendo, e não gostaria de ter que falar neste momento tão íntimo", começou ela, de forma dolorida em seu Stories do Instaram.

"Mas como a informação tornou-se pública, em respeito às pessoas que me acompanham, eu confirmou que depois de 15 anos de casamento, Rafael Cardoso e eu não somos mais um casal. Acredito que não é fácil para ninguém terminar uma relação. Por isso, gostaria de contar gentilmente com o respeito, o carinho e a compreensão de todas as pessoas para preservar esse momento tão delicado para mim e para meus filhos”, explicou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝐌𝐚𝐫𝐢 𝐁𝐫𝐢𝐝𝐢 (@maribridicardoso)

QUEM É MARI BRIDI

Ela é filha da jornalista Sônia Bridi (59) e do produtor de TV Edson Spinello. Ela tem dois irmãos: Pedro Zero, fruto do relacionamento de sua mãe e do produtor Paulo Zero, e a pequena Lunna, filha de Spinello e da atriz Hedla Lopes.

Atualmente, ela se dedica ao trabalho como influenciadora digital, mas já fez grandes novelas. Na Globo, a atriz atuou em Malhação no ano de 2004, e interpretou a namorada de um dos personagens mais memoráveis da trama, o Cabeção (Sérgio Hondjakoff).