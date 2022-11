Virgínia Fonseca usa peruca de R$ 18 mil para fantasia de Halloween

A influencer Virgínia Fonseca apareceu usando uma fantasia de Halloween com uma peruca caríssima

CARAS Digital Publicado em 01/11/2022, às 11h44

A influenciadora Virgínia Fonseca (23) apareceu na última segunda-feira, 31, com uma peruca caríssima em suas fotos de Halloween! A famosa, que recentemente deu luz à Maria Flor, sua filha caçula, vestiu a família inteira em fantasias inspiradas na Família Addams! Zé Felipe (24) apareceu de Gomez, Maria Alice (1) de Wandinha, e ela de Morticia! A recém-nascida não ficou de fora, Maria flor usou um look preto e branco combinando com os pais!

O que realmente chamou atenção foi a peruca que Virgínia usou! Para entrar no personagem, ela apareceu com uma longa peruca em um tom castanho escuro, de cabelo real, tem 1 metro de comprimento e é avaliada em R$ 18 mil! A peça é feita pela cabelereira especializada em alongamento capilar, Eliana Martins!

Ela também atende outras famosas como Maiara & Maraisa, Gabi Martins, Joelma, MC Mirella, entre outras! A peruca da Influencer foi montada em Goiânia, no salão Vitrine da Mulher!

Festa de halloween? Maria'sween!

Essa foi a legenda da publicação que Zé Felipe postou no Instagram. “Mariasween” é um trocadilho de Halloween com o nome das duas filhas: Maria. A festa ainda contou com uma decoração chamativa, com faixas que diziam a mesma coisa que a legenda, balões laranja, preto e dourado e caveiras e outros monstros espalhados. Ficou Incrível!