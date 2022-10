Virginia encanta internet com fotos do halloween da família: ‘Mariasween’

Influenciadora Virginia Fonseca surge com Zé Felipe e filhas em festa de halloween vestido de Família Adams

CARAS Digital Publicado em 31/10/2022, às 19h48

Nesta segunda-feira, 31, se comemora mundialmente o Dia das Bruxas, o famoso Halloween. E para celebrar esta data, a influenciadora Virginia Fonseca (23) e o cantor Zé Felipe (24) decidiram chocar a internet com suas fantasias.

Junto de suas filhas, Maria Alice, de 1 ano e quatro meses, e Maria Flor, recém nascida, os pombinhos apareceram vestidos de Família Adams, onde Virginia estava vestida de Mortícia, Zé, de Gomez e as pequenas de Wandinha.

“Mariasween”, escreveu na legenda da publicação em conjunto que fizeram nos perfis oficiais dos dois papais. A festa contou com faixas que diziam a mesma coisa que a legenda, balões laranja, preto e dourado e caveiras e outros monstros espalhados.

Nos comentários, os amigos e seguidores do casal foram à loucura com a fantasia da família. “A Wandinha”, escreveu o perfil oficial da Netflix. “Eu ameiiii”, disse Lucas Guedez. “Eu perdi tudo nas trancinhas da Maria Alice", exaltou outra pessoa.

Veja a publicação de Virginia Fonseca e Zé Felipe mostrando a festa de halloween no Instagram:

