Virginia Fonseca choca ao mostrar semelhança entre Maria Flor e Zé Felipe

Influenciadora digital Virginia Fonseca impressiona ao comparar a filha recém-nascida, Maria Flor, com o pai, Zé Felipe

CARAS Digital Publicado em 28/10/2022, às 13h01

A mamãe coruja Virginia Fonseca (23) está radiante com a chegada de sua segunda filha com o cantor Zé Felipe (24) e se surpreendeu com semelhança da bebê com o pai!

Nesta sexta-feira, 28, a influenciadora digital, que deu à luz a Maria Flor no último sábado, 22, usou as redes sociais para compartilhar uma montagem, comparando a pequena com o marido, filho do sertanejo Leonardo (59) com Poliana Rocha (45).

Nos Stories de seu Instagram, a empresária impressionou os seguidores com a semelhança entre eles ao exibir uma foto da caçula da família dormindo com um clique antigo do marido ainda bebê.

“Você viu o que eu postei da Maria Flor e você? Até a orelha é igual, véi", disse ela para Zé. "Eu te disse desde o primeiro dia", respondeu ele.

Os fãs também ficaram surpresos com a semelhança entre pai e filha. "A cara do papai", "O rostinho igualzinho", “Parece mesmo”, “O original e a cópia idêntica”, “Idêntica. Parece muito, que linda”, escreveram.

Cinco dias após dar à luz a segunda filha, Virginia compartilhou com os seguidores como tem se virado para dar conta de tudo! Na quinta-feira, 27, a empresária mostrou que não deixou de cuidar da beleza e surgiu dando de mamar para a caçula Maria Flor enquanto fazia as unhas e tratamento nos seios.

Confira a montagem de Virginia Fonseca com fotos da caçula e de Zé Felipe:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Florzinha { 22.10.22 } (@trechosmariaflor)

Virginia Fonseca mostra mudança no corpo após o parto

Menos de uma semana após dar à luz a segunda filha, a influenciadora Virginia Fonseca usou as redes sociais para mostrar as mudanças no corpo! A empresária exibiu a transformação de sua barriga após o segundo parto. Nos Stories de seu Instagram, na quinta-feira, 27, a loira publicou uma montagem com duas fotos, dos últimos dois dias. "Dia 26 à noite e dia 27 (hoje) à noite", escreveu Virginia, mostrando a silhueta um pouco mais sequinha.

