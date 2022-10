Virginia Fonseca faz as unhas enquanto amamenta a filha recém-nascida: ''A vida de mãe''

Após dar à luz a segunda filha, influencer Virginia Fonseca dá de mamar para a caçula e faz laser nos seios e unhas ao mesmo tempo

Cinco dias após dar à luz a segunda filha, a mamãe coruja Virginia Fonseca (23) compartilhou com os seguidores nas redes sociais como tem se virado para dar conta de tudo!

Nesta quinta-feira, 27, a empresária mostrou que não deixou de cuidar da beleza e compartilhou uma foto em que aparece dando de mamar para a caçula Maria Flor, que chegou ao mundo no último sábado, dia 22 de outubro e é fruto do casamento com o cantor Zé Felipe (24), com quem também tem Maria Alice, de um aninho e quatro meses.

Na imagem, publicada em seu perfil no Instagram, a loira posou amamentando a bebê enquanto uma manicure fazia suas unhas. "Mood", escreveu ela na legenda. Nos Stories, ela também mostrou que aproveitou para fazer laser em seus seios. "To aqui fazendo laser no peito e fazendo unha ao mesmo tempo. A vida de mãe, gente, que tem que fazer tudo no momento que dá, na hora que dá", disse ela na publicação nos Stories.

Recentemente, a mamãe explodiu o fofurômetro ao postar foto da filha recém-nascida, exibindo o rostinho enquanto ela dormia. "Pra alegrar a tarde de vocês", babou a mamãe coruja.

Confira Virginia Fonseca amamentando a filha enquanto faz unhas e laser nos seios:

