Nasce Maria Flor, segunda filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Chegou com tudo!

Ela chegou! Neste sábado, 22, Virginia Fonseca anunciou o nascimento da segunda filha, Maria Flor

Redação Publicado em 22/10/2022, às 09h00

A influenciadora digital Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe já são pais pela segunda vez! Neste sábado, 22, nasceu Maria Flor. A menina veio ao mundo em uma maternidade de Goiânia, Goiás, às 5h33.

Nas redes sociais, Virginia comemorou a chegada da herdeira. “Nossa princesa Florzinha chegou e muito bem, graças a Deus. Assim que acordar venho falar melhor com vocês. Cara de cansadinha, mas felicidade exalando”, disse ela nos stories do Instagram.

Virginia e Zé Felipe também são pais de Maria Alice, de 1 ano e 4 meses.

Virginia Fonseca exibe detalhe em ouro no quarto da filha caçula

A influenciadora digital Virginia Fonseca revelou como é a decoração do quarto da filha caçula, Maria Flor, que deverá nascer em breve. Grávida de nove meses, a estrela fez um tour pelo espaço e um detalhe luxuoso chamou a atenção.

Virginia colocou itens banhados a ouro para a área central do quarto. Ela comprou enfeites em formato de pássaros para ficarem pendurados no teto logo acima do berço da bebê. Os itens são joias banhadas a ouro. Enquanto ela contava sobre os enfeites, Zé Felipe afirmou: “Caro, hein”.

Além disso, o quarto também conta com iluminação especial, que conta com a imitação de um céu estrelado e também uma pedra com iluminação na parede.