Viih Tube e sua mãe rebolam juntas em vídeo e impressionam a web

Em registro hilário, Viih Tube e sua mãe, Viviane, surgem dançando juntas

CARAS Digital Publicado em 06/03/2022, às 13h45

Filha de peixe… Peixinha é!

Viih Tube (21) arrancou gargalhadas com o vídeo inusitado que compartilhou em seu Instagram neste domingo, 06.

No registro, a influenciadora digital apareceu fazendo passinhos engraçados e até rebolando ao lado de sua mãe, Viviane (46).

A gravação começa apenas com a musa fitness e os escritos: “Eu orei muito pra minha filha casar com uma boa pessoa”.

Em seguida, a ex-participante do BBB 21 entra no frame e a frase muda para: “Mas a mãe dele não orou e ele casou com a minha”!

Como legenda do post, ela seguiu com a brincadeira. “E a mãe do boy que lute [risos]”, disse.

“Não aguento vocês duas juntas”, babou uma fã nos comentários. “Maravilhosas”, elogiou outra. “Vocês são demais”, afirmou uma terceira.

Veja o vídeo de Viih Tube rebolando com sua mãe: