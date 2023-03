Vidente prevê participante da Dança dos Famosos grávida este ano; saiba quem

Participante da Dança dos Famosos pode reencontrar um antigo amor e até ficar grávida, segundo o vidente

O ano de 2023 começou com muitas polêmicas no mundo das famosas e, segundo as previsões do tarólogo Val Couto, a Rafa Kalimann (29) também não vai passar o ano sem ganhar os holofotes da mídia. Em entrevista à CARAS Brasil, o tarólogo fez suas previsões para o ano da celebridade e incluiu muitas revelações na vida da modelo. Estreando como participante da Dança dos Famosos, a modelo pode reencontrar um antigo amor e até ficar grávida, segundo o vidente.

Rafa Kalimann inaugurou a carreira de atriz com pequenos papéis em novelas da Globo depois da sua participação no BBB 20. Arriscando como apresentadora, ela também estreou seu próprio programa de televisão, chamado Casa Kalimann. O tarólogo, porém, garantiu que a atriz deve assinar um contrato com outra emissora e que deve ter muito sucesso na escolha. "Uma proposta muito boa chega para ela e pode ter certeza que ela pode vir a assinar um contrato com uma outra emissora, que pode trazer algo bom", explicou.

Desde sua saída do BBB, a modelo tem se destacado em diversas produções do entretenimento, mas as previsões do tarólogo não se limitaram a isso. Val Couto também fez uma revelação bombástica sobre a vida amorosa da ex-BBB. Ele revelou que Rafa Kalimann deve reencontrar um amor antigo e engravidar ainda este ano. "Um amor do passado voltando com tudo, e desse amor vem a gravidez de uma menina", afirmou.

Rafa Kalimann já viveu diversos romances, os mais marcantes com o ator José Loreto (38) e o cantor Daniel Caon (30), com quem foi capa de revista falando sobre a relação. Atualmente, a modelo aparenta estar solteira mas, se as previsões do tarólogo estiverem certas, ela ainda tem muito o que esperar para 2023. "Ela vai fechar o ano com chave de ouro", garantiu Val Couto na entrevista.