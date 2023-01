Após sensitiva fazer previsão de que Rafa Kalimann ia morrer, astróloga rebate

Astróloga afirmou que vê futuro completamente diferente para a global Rafa Kalimann

Após uma sensitiva assustar os fãs de Rafa Kalimann dizendo que ela iria morrer, a astróloga Bianca Godói contrariou a previsão para a alegria dela e dos admiradores.

No último fim de semana, a apresentadora até contou que sua mãe ficou desesperada com a fala e que teria passado mal. Mas as novidades de Bianca, outra médium, foi mais positiva.

"Passando aqui, gente, pra fazer uma previsão, porque está um burburinho de uma previsão feita para a Rafa Kalimann, falando sobre o desencarne dela. Queria deixar aqui uma previsão pra ela para esse ano", iniciou Bianca.

"Eu não exnergo o seu desencarne. Pelo contrário, você tem um ciclo muito longo na vida, pra se resolver ainda com muitos assuntos, principalmente na sua vida amorosa, onde você passará por lutas, batalhas, mas encontrará seu grande amor", revelou.

"Eu vejo uma grande realização amorosa e afetiva na sua vida, trazendo grandes conquistas, saindo de grandes frustrações e entrando numa linha de fertilidade. Em breve você vai anunciar uma gravidez e essa gravidez será de gêmeos", destacou.

Veja a previsão da sensitiva sobre Rafa Kalimann: