Sarah Fonseca defende Bianca Andrade e fala sobre importância da sua estratégia: ''É uma escolha dela''

Sarah Fonseca sai em defesa de Bianca Andrade, a Boca Rosa, e fala sobre importância da sua estratégia nas redes socais

Redação Publicado em 06/06/2022, às 12h55

Após a influenciadora e empresária Bianca Andrade (27), conhecida pelo seu canal no YouTube e marca de cosméticos Boca Rosa, mostrar em seu Instagram o planejamento estratégico de suas rede sociais, ela começou a receber um pouco de hate e, até mesmo, foi acusada de usar seu filho para ganhar dinheiro.

Logo em seguida, a ex-BBB usou as redes sociais para se justificar e disse que seu planejamento estratégico ajuda ela a estar mais presente nas redes sociais, além também de ser extremamente importante para sua carreira como influenciadora.

O caso repercutiu muito nas redes sociais e fez com que várias pessoas que trabalham na internet se pronunciassem sobre o assunto.

A influenciadora Sarah Fonseca (28) saiu em defesa da empresária dizendo que, para quem trabalha com as redes sociais, é imprescindível organização e planejamento, afinal, quando você trabalha com a internet, tudo o que vai para suas redes sociais precisa ser muito bem pensado.

“Sabemos que os stories são recortes do dia-a-dia, mas também sabemos que tudo que um influenciador fala, de fato, pode influenciar muitas pessoas, por isso há muita responsabilidade nos stories que postamos. Para quem trabalha com as redes sociais, é imprescindível organização e planejamento", pontuou ela.

"Eu, por exemplo, falo de vários assuntos nas minhas redes, como: corrida, empreendedorismo, viagens, cabelo, skin care e etc. Imagine só se eu falasse sobre todos os assuntos sem organização alguma, o próprio público reclamaria que poderia estar confuso, ou que estaria chato ou que eu não saberia como passar a mensagem. E se o público te segue é porque ele gosta do que você compartilha, é uma troca. Dessa forma, mesmo que os stories sejam pedaços naturais do seu dia, você pode sem problemas se organizar para cada dia ou momento falar de algo que você gostaria de compartilhar.”, detalhou.

Sarah também explicou como organiza sua rotina de posts nas redes sócias e ainda falou da portância de mostrar o que o público quer ver, usando Bianca Andrade de exemplo.

“Eu não tenho descrito em um papel ou quadro quais stories farei por dia, mas pelo menos divido os assuntos em dias/momentos, não vou deixar de compartilhar de forma natural, mas vou postar de forma que funcione melhor minha comunicação com o público. Apesar de parecer estranho limitar ou contar stories de um bebê, se ela não conseguir se organizar no espaço que ela tem para compartilhar a vida (que o bebê faz parte), o próprio público reclamaria. Sei disso porque eu quem escolhi não expor demais meu relacionamento e sempre recebo “cadê o seu namorado?”", disparou ela.

"Se ela escolheu expor o filho diariamente mostrando um pouco do seu dia a dia, é uma escolha dela e a organização também faz parte porque o canal de comunicação que ela expõe uma parte de sua vida também é seu trabalho. Além disso, tudo, precisamos estar atentos ao algoritmo do Instagram que vive mudando, fazendo com que a gente tenha que pensar a melhor maneira de postar quando queremos aprimorar o alcance, ou seja, organização e planejamento para recortes orgânicos e naturais são sim importantes e isso não vai deixar de ser especial mostrar o pequeno Cris sendo fofo de manhã ou o meu namorado num momento/viagem comigo que eu decidi expor.”, finalizou.