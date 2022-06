Bianca Andrade explica planejamento estratégico de redes após polêmica na web

Influenciadora digital e empresária Bianca Andrade dividiu opiniões ao compartilhar seu roteiro de postagens nas redes sociais

A influenciadora digital Bianca Andrade (27) causou nas redes sociais na quarta-feira, 01.

A empresária decidiu compartilhar com os seguidores o planejamento estratégico de suas redes, mas acabou dividindo opiniões dos fãs. A ex-BBB chegou a ser acusada de usar o filho Cris, de apenas 10 meses e fruto do relacionamento com o youtuber Fred (32), para ganhar engajamento.

Na lista, Bianca acrescentou que um de seus afazeres do dia a dia é “mostrar algo fofo do neném de no máximo três stories”, o que causou revolta em alguns internautas.

"Só confirma a minha tese de que todas (ou quase todas) as 'influencers' tiveram filhos recentemente pelo engajamento", disparou uma. "O pior para mim foi "mostrar algo fofo do bebê no máximo 3 stories" isso derruba o argumento de que ela mostra o bebê não para ter engajamento kkk", comentou outra.

Direta, ela esclareceu o motivo da organização na web e postou em sua conta no Twitter: "Sobre o meu planejamento: Foi no marketing que aprendi a fazer meus planejamentos estratégicos diários, semanais e mensais. Foi quando parei de procrastinar e passei a ter orgulho do meu desempenho. Isso não é ser artificial, isso é ser intencional. Vai na fé que dá resultado".

Boca Rosa também fez questão de esclarecer o assunto nos Stories de seu Instagram. "Não sigo todos os dias o que está ali", disparou. "Vocês amam ver meu filho, por isso colocamos ali no planejamento. E sim, eu limito os stories do meu filho, me preocupo em não fazer uma super exposição do Cris, porque eu sou mãe, gravo ele o tempo inteiro, mas quero preservar um pouco, ele é um bebê. Não me importo de postar o Cris, mas ainda estou me entendendo como mãe e quais são os meus limites", disse ela.

