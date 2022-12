Rafa Kalimann revela se BBB é montado: "vão condicionando a gente"

Rafa Kalimann falou sobre veracidade do reality show Big Brother Brasil em podcast

A influenciadora Rafa Kalimann falou sobre os bastidores do Big Brother Brasil e a crença de que ele seria roteirizado. Ao podcast 'Podpah', ela negou que o programa seja montado, mas contou quais interferências a produção faz.

Conversando com Igor Cavalari (Igão) e Thiago Marques (Mítico), na última quinta-feira (1), ela, que participou da edição 20, deu detalhes sobre a convivência e o desenrolar do jogo.

"As pessoas têm esse questionamento: ‘será que é realmente tudo real?’ ‘será que as pessoas não passam recado?’, não, não passam recado! É 100% real. O que acontece é que aos poucos eles vão condicionando a gente em benefício do programa, a gente trabalha com isso, a gente entende!", iniciou.

"A gente está falando sobre um papo que não é legal falar ao vivo e está ao vivo porque é 24 horas. Eles dão atenção para a gente parar. Aí, aos poucos, você fala: ‘cara, não vou voltar naquele assunto", disse.

Ela, porém, negou que algum assunto seja proibido. “Não é que eles impedem a gente de falar, a gente pode continuar falando, mas eles dão atenção do tipo: ‘cara, não fala besteira não… isso aqui não é muito legal para a gente falar, vamos evitar’”, esclareceu.

Confira o vídeo de Rafa Kalimann: