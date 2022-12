Rafa Kalimann passa mal durante viagem para o Catar para acompanhar Copa do Mundo

Ao chegar em Doha, influenciadora Rafa Kalimann conta que passou mal durante viagem para país asiático

A influenciadora Rafa Kalimann (29) estava viajando para o Catar, para acompanhar de perto a Copa do Mundo, e usou suas redes sociais para contar para seus fãs que teria passado mal durante a viagem para o país asiático.

Em seus stories do seu perfil oficial no Instagram, Rafa disse que já estava em Doha, capital do país árabe. “Já estou em Doha, mas, como eu já cheguei ao hotel tomando banho porque tenho que entrar no curso agora, não vou conseguir nem conhecer o lugar”, compartilhou ela, se lamentando.

“A gente vai fazer de conta que cheguei amanhã. Aí amanhã eu acordo, aí vai estar de madrugada... Pode ser? Vou falar uma parada para vocês: eu saí de casa passando muito mal, muito mal”, continuou a modelo.

Ela ainda disse que esqueceu sua bolsa, só notando no aeroporto. “Cheguei ao aeroporto e... Cadê minha bolsa? Aí chama o aplicativo para buscar a bolsa. Além de passar mal, passei o voo inteiro trabalhando (...), afinal de contas, estarei aqui a trabalho”, explicou.

