O que aconteceu com Virginia? Entenda polêmica envolvendo sua filha, Zé Felipe e Evaristo Costa

Uma polêmica envolvendo Virginia Fonseca (23) e o jornalista Evaristo Costa (46) ganhou repercussão na internet nesta quarta-feira, 5. O ex-apresentador do Jornal Hoje, da Globo, deixou um comentário sobre maternidade em uma publicação da influenciadora, que se incomodou e veio a público se pronunciar nesta manhã, ganhando apoio de seu marido, o cantor Zé Felipe (24).

Tudo começou com um vídeo de Maria Alice (1), filha do casal, compartilhado no Twitter. No registro, a pequena aparece chorando para tomar vacina e pede o colo da babá, e sai dos braços de Virginia. A publicação tomou uma grande repercussão, gerando comentários na internet, e Evaristo Costa então comentou: "Já ouviram falar: mãe é quem cria? ".

Como resposta, diversos internautas criticaram a opinião do comunicador, alegando que o registro poderia mostrar que a pequena apenas gosta de sua babá e tem uma boa relação, e que ele não deveria opinar na criação de Maria Alice. Outros, no entanto, concordaram com o jornalista e criticaram a postura de Virginia e Zé Felipe como pais.

Virginia se pronunciou sobre o comentário na manhã desta quarta-feira, através dos Stories de seu Instagram, rebatendo a fala de Evaristo. "Já acordo assim... Um homem (não sei se é pai, não acompanho e não conheço da vida) querendo julgar uma mãe... com certeza não deve ter uma pra tá falando uma merda dessa!".

Evaristo é pai de Francesca e Antonella, porém não costuma compartilhar momento da rotina com as filhas nas redes sociais. O jornalista recentemente tatuou os pés das filhas e publicou o resultado no Instagram, recebendo elogios de fãs e internautas. "Uma homenagem aos dois amores da minha vida", escreveu ele.

A influenciadora seguiu dizendo que "mãe é quem cria sim, mas em caso de abandono", e alegou que jamais abandonou suas filhas e que se dedica completamente a elas. "Eu tenho babás porque eu trabalho e eu gosto de trabalhar para conquistar minhas coisas sem depender de ninguém, para dar a vida que pessoas que eu amo merecem!".

Ela, que também é mãe da recém-nascida Maria Flor, explicou que no vídeo em questão, a filha mais velha estava fugindo porque enquanto estivesse em seu colo, tomaria a vacina. "Já me cobro tanto nesse papel de mãe, pra vir comentários assim de pessoas sábias (pelo menos achei que fosse). Muito triste isso, estou realmente mal."

"De coração, eu não consigo entender por que isso… Por que? Eu tenho 23 anos, amanhã completo 24! Eu só vivo para minha família e para meu trabalho! Pra ter que aguentar que ‘mãe é quem cria’ porque minhas filhas tem babás?", escreveu ainda ela, que disse não concordar com o jornalista e questionou sobre mães que saem para trabalhar e deixam seus filhos com outras pessoas. "Não são mães?".

ZÉ FELIPE, SÓCIA E MÃE SAEM EM DEFESA DE VIRGINIA E CRITICAM EVARISTO COSTA

O marido da influenciadora também comentou sobre a polêmica em suas redes sociais. Bastante irritado, ele disparou: "Falei que não queria mais arrumar confusão aqui, mas está f***. O meu recado é para o Evaristo. Mas também, um homem que se chama Evaristo? Vai tomar no c* rapaz! Folgado. Muita gente querendo vir falar me***. Atrás da internet a gente fica grandão. Fala o que quiser."

Samara Pink (24), sócia de Virginia também comentou o ocorrido. "Evaristo Costa, que papelão hein! Que desnecessário este comentário escroto e maldoso. Já ouviu falar em mãe que tem que trabalhar? E quando não tem babá fica com a vó, ou na creche? Virginia é uma mãezona e a Maria Alice é louca nela! Ninguém dessa b*sta convive para saber!".

A mãe da influenciadora, Margareth Serrão, também rebateu os comentários do jornalista e o xingou de palhaço. "Tem gente que é tão ordinária que levanta e fala assim, ‘de quem eu vou estragar o dia hoje? De quem eu vou fala mal?’. Esse tal de Evaristo Costa, Evaristo b*sta, tem coragem de falar isso da Virginia. Uma super mãe. Uma mulher que trabalha, da conta do trabalho. Excelente esposa e mãe."

Após a repercussão do comentário, o jornalista se pronunciou e pediu desculpas caso tenha ofendido alguém. "Sou da paz. Não polemizem onde não existe polêmica. Poderia dizer tanto sobre criação de filhos, mas meus advogados estão de férias neste momento. Se alguém se sentiu ofendido (a) tô aqui pra me desculpar", escreveu em cima de uma imagem com uma pomba branca.