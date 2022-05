Júlia Peixoto revela o segredo de seu sucesso: “Personalidade e autenticidade”

Da comunidade para o mundo! Júlia Peixoto revela o segredo por trás do seu sucesso no empreendedorismo e nas redes sociais

Redação Publicado em 24/05/2022, às 13h54

Júlia Peixoto (22) que começou a gravar vídeos de auto-maquiagem, dicas de beleza e do cotidiano em 2015, no seu quarto, na comunidade onde morava, em Parada de Lucas. Hoje a carioca soma mais de 1,7 milhão de seguidores só no Instagram, soma meio milhão de inscritos no YouTube. E após deslanchar como influencer, agora, aos 22 anos, também possui uma trajetória de sucesso como empreendedora.

Em 2021, Julia lançou sua linha de maquiagem, em parceria com uma consolidada empresa de cosméticos, que conta com produtos totalmente acessíveis, já que a influencer visa o empoderamento das mulheres e meninas que não possuem poder aquisitivo para investir muito em maquiagens.

Em menos de dois meses de lançamento, sua marca arrecadou 1 milhão de reais e, segundo Júlia Peixoto, esse sucesso veio através muita personalidade, qualidade e, é claro, seu preço acessível com uma grande qualidade.

“Acho que com personalidade, autenticidade, preços acessíveis e qualidade. Gosto muito de empreender e poder ter uma linha de maquiagem é incrível e se torna algo que é prazeroso vender, pois eu uso, uso todos os meus produtos e sempre mostro, mostro qualidade, preço, como foi criado e idealizado, acho que esses são os pontos principais que fizeram minha marca crescer.”, pontua ela.

Desde que lançou sua marca, em maio de 2021, Júlia vem inovando com novos produtos e uma frequência de lançamentos. As ideias para os produtos vêm desde ver a necessidade de seus clientes, até uma pesquisa de mercado dentro e fora do Brasil.

“Estou sempre procurando e vendo as tendências do momento, no Brasil, na gringa, sempre estudando e obtendo informações para melhorar todo o meu trabalho”, concluiu ela.