Jojo Todynho aparece dançando com mensagem motivante após termino de casamento

A funkeira Jojo Todynho apareceu dançando com uma mensagem de bom dia bem animada após o término do casamento com Lucas Souza

CARAS Digital Publicado em 31/10/2022, às 09h48

Jojo Todynho aparece dançando após termino de casamento - Foto: Reprodução/ Instagram