Gkay passou anos sem falar com Carlinhos Maia; saiba o motivo da briga

Influenciadores Gkay e Carlinhos Maia se reconciliaram durante a Farofa da Gkay em 2021

A influenciadora Gessica Kayane, a Gkay (30), continua em destaque nas redes sociais após ser alvo de piadas no especial Melhores do Ano, no Domingão com Huck. Desta vez, amigos saíram em defesa da paraibana. Carlinhos Maia (31), que no passado já teve desentendimentos com a artista , afirmou que ela deveria ouvir as críticas das pessoas.

"Quando levei uma porrada parecida de tanta gente assim, no início eu não entendia. Hoje agradeço por todas as palmadas", iniciou o alagoano, que já sofreu com cancelamento e uma onda de rejeição até mesmo entre pessoas LGBTQIA+.

"Gosto de Gkay e torço muito por ela, sei o quanto fama/dinheiro, deslumbra a gente. Agora ela não vai entender, mas no futuro vai agradecer! Aos amigos que a amam e família, deem amor a ela nessa fase", disse o comediante.

O marido de Lucas Guimarães (28) finalizou deixando o recado para a amiga de longa data: "Gkay, ouça os que te querem bem. Evoluir, ouvir, recomeçar, faz parte, você tem muito pela frente, pois te acho gigante".

ENTENDA BRIGA DE GKAY COM CARLINHOS MAIA

Populares nas redes sociais e com público parecidos, Gkay e Carlinhos ficaram alguns anos sem se falar. A situação foi percebida pelos fãs dos comediantes, que no início da carreira constantemente eram vistos juntos. Eles até mesmo chegaram a estrelar uma série no Multishow, chamada Os Roni.

Em entrevista concedida para o colunista Leo Dias, do portal Metrópoles, a paraibana abriu o coração e contou o que realmente aconteceu entre os dois. Segundo Gkay, na época, os dois acabaram se afastando após ela se decepcionar com o amigo.

“Na verdade nem teve uma briga, sabe? A gente se distanciou. E começaram a sair muitas fofocas. E ficamos sem nos falar. E aí teve um dia que a gente se encontrou, conversamos e decidimos que iria cada um para um canto”, disparou ela, que completou: “ Eu gosto dele e sei que ele gosta de mim, mas hoje prefiro guardar o que ficou de bom . Tanto é que eu nunca me pronunciei quanto a isso e nem criei caso nenhum”.

Apesar dos famosos não entrarem em detalhes, fãs apontam que o afastamento entre Gkay e Carlinhos começou logo após o humorista ser alvo de muitas polêmicas. Uma delas teria sido a briga entre Whindersson Nunes (27) e Carlinhos, que se iniciou nos bastidores da série Os Roni. A fim de resguardar sua imagem, ela acabou deixando a amizade de lado.

Depois de alguns anos distantes, Gkay e Carlinhos restauraram a amizade no ano passado, durante a Farofa da Gkay. O momento de reconciliação foi transmitido por diversos influenciadores que estavam no local, que captaram a emoção dos amigos no palco.