Giulia Costa faz passeio de barco com a irmã por parte de pai e se declara: ''Sempre juntas''

Filhas de Marcos Paulo, Giulia Costa e Mariana Sochaczewski curtem passeio de barco juntas

CARAS Digital Publicado em 16/06/2022, às 14h35

Giulia Costa (22) impressionou as redes sociais nesta quinta-feira, 16.

Isso porque, em seu Instagram, ela publicou fotos do passeio de barco que fez ao lado de sua irmã por parte de pai.

Além dos registros divertidos, a influenciadora digital também fez uma declaração para Mariana Sochaczewski (29).

Na sequência de imagens é possível ver, além das filhas de Marcos Paulo (1951–2012), Flávia Alessandra (48) e um cachorrinho.

“A gente divide a paixão pelo mar, filhas de Yemanjá e do papai, a gente divide o mau humor quando estamos com fome e o temperamento difícil do MP”, brincou a estudante no começo da legenda.

“Ela me deu 2 sobrinhos e me apresentou o amor de irmã. Hermana, desejo que estejamos sempre juntas, de mãos dadas. Ich liebe dich”, se declarou ao final.

Veja os cliques do passeio de barco de Giulia Costa com Mariana Sochaczewski, sua irmã por parte de pai: