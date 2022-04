Ex-BBB Jade Picon conquista 19,5 milhões de seguidores: ''Amo vocês''

A ex-BBB Jade Picon celebrou os novos seguidores e fez um agradecimento aos fãs

Jade Picon(20) conquistou 19,5 milhões de seguidores no Instagram nesta quinta-feira, 7.

Para comemorar a marca, a ex-participante do BBB 22 compartilhou uma sequência de fotos com imagens de criança até agora, e fez um agradecimento.

"19,5 milhões!!! Não é sobre onde você está, é sobre o processo. Tive a sorte de tão nova ter tido as mais lindas oportunidades e as agarrei com foco e determinação", disse ela no começo da legenda.

Em seguida, a influenciadora digital refletiu: "Olho para tudo que já realizei e só consigo sentir gratidão, orgulho e o melhor: a certeza que é só o começo", acrescentou.

Para finalizar, ela agradeceu o carinho dos fãs. "Obrigada a cada um de vocês! Um sonho sonhado junto é realidade. Amo vocês."

Jade foi a sétima eliminada do BBB 22. Na ocasião, ela recebeu 84,93% dos votos ao disputar o paredão contra Arthur Aguiar (33) e Jessilane Alves (26).

