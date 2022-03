Jade Picon é eliminada com 84,93% dos votos e encerra embate com Arthur Aguiar no 'BBB22'

Após disputar o paredão contra Arthur Aguiar e Jessilane Alves, Jade Picon é a sétima eliminada do programa

Na noite desta terça-feira, 08, aconteceu a sétima eliminação do Big Brother Brasil 22.

Jade Picon (20) disputou o paredão contra Arthur Aguiar (31) e Jessilane Alves (26) e saiu com 84,93% dos votos.

Como foi o discurso de Tadeu Schmidt para a eliminação de Larissa

Antes de mais um brother deixar a casa, Tadeu Schmidt (47) fez seu tradicional discurso:"Eu não vou fingir aqui que é apenas mais um Paredão. Não é! É a grande rivalidade da temporada, pelo menos até aqui, mas com uma terceira pessoa ali que não tem nada a ver com a história. A rivalidade poderia ter sido superada, mas nunca foi. Jade faz parte de um quarto que sonha com a primeira vitória de um paredão. Arthur faz parte de um quarto acostumado com isso. Seria hoje a mudança?"

"Pode dizer o que for, mas a Jade, em 50 dias, marcou a temporada. A mulher madura, de personalidade, que consegue comandar, ser líder, sem levantar a voz. Os mil momentos divertidos, desde o umbigo protegido até o xixi nas calças. Pode dizer o que for, mas Arthur, em 50 dias, marcou a temporada. Jogador, estrategista, inteligente, articulado demais, vencendo provas, comendo mais pão do que se esperava dele. Ambos marcaram uma temporada. O público não quis te dar uma segunda chance no BBB. Quem sai hoje é você Jade", completou o apresentador.

Após a revelação do eliminado, Jade Picon se despediu dos colegas do Lollipop: "Obrigado por tudo, tá galera? Fiquem fortes!". "Tchau, Arthur. Obrigado por tudo", disse a sister na porta de saída, dando risada.

Arthur Aguiar recebeu 1,77% dos votos e Jessilane Alves, 13,03%.

Recorde de votação por minuto

A votação sobre o sétimo eliminado chegou em 3,5 milhões de votos por minuto. No total, foram 698.199.078 milhões. Foi a maior desta edição e a segunda maior da história.

Confira a reação da web

A Eslovénia eliminando mais um sentando do lado #BBB22pic.twitter.com/eJiNsrJFqz — Gio. 🧑🏽‍💻 (@GiovanneTeamBR) March 9, 2022

E a Jade foi eliminada. O TOMBO VEIO. TA AI A SUA RESPOSTA. CADÊ A SOBERBA ??? KKKKK#BBB22 / Vai jade / Jade🗣🗣🗣🗣 / Arthur Aguiar / Mimada pic.twitter.com/GDbgFhTIaL — Luiz Lima Vitor (@LuizLimaVitor1) March 9, 2022