Ex-BBB Gabi Martins posa de biquíni e surpreende com boa forma

A ex-BBB Gabi Martins apareceu em uma piscina luxuosa em sua viagem e destacou sua boa forma em fotos de biquíni

A ex-BBB Gabi Martins (25) surpreendeu seus seguidores na última segunda-feira, 19, ao postar algumas fotos de biquíni. A famosa apareceu muito sensual no Instagram, aproveitando uma piscina em um ia ensolarado em Porto de Galinhas.

A escolha de biquíni chamou atenção, um tom creme em um modelo fininho, combinado aos óculos de sol da gata e os cabelos soltos, perfeitos para o calor que está fazendo no nordeste brasileiro. Já a paisagem da foto mostra uma piscina ensolarada com águas cristalinas, palmeiras e cadeiras de sol em um convés de madeira, e ao fundo uma vista maravilhosa de frente para o mar.

Na legenda da publicação, ela demonstrou sua gratidão por estar aproveitando o lugar tão bonito: "Que delícia estar nesse paraíso"

Os seus fãs ficaram animados com a publicação e comentaram: "Que paraísoooo", "Gata!", "Princesa", "Sol, mar e Gabi é tudoooo", "Pensa num mulherão".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriela Martins (@gabimartins)

Gabi Martins é surpreendida com pedido de namoro de Lincoln Lau: ''Me traz paz''

A cantora e o gamer Lincoln Lau (32) estão oficialmente namorando! Gabi se surpreendeu nesta segunda-feira, 19, com o pedido em uma viagem romântica do casal, com direito a um buquê de rosas, aliança, uma cama toda enfeitada! Os dois já tinham sido apontados como um caso desde setembro, e foram vistos dando uns beijos na farofa da Gkay!

A famosa ainda compartilhou fotos dos dois juntos nas redes sociais e na legenda da publicação ela escreveu: ""Obrigada, chinezinho, por cuidar tão bem de mim e me fazer acreditar o quanto é lindo o amor. Você me traz paz, serenidade e me mostra o quanto é possível sermos felizes, com respeito e amor! Obrigada por tanto! É só o início! @linfnx",