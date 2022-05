Erika Schneider chora ao falar do fim do namoro com Bil Araújo

Erika Schneider aparece com os olhos cheios de lágrimas ao confirmar a separação: 'Partiu dele'

CARAS Digital Publicado em 09/05/2022, às 10h43

A ex-A Fazenda e influenciadora digital Erika Schneider (31) comoveu seus fãs ao aparecer muito emocionada nos stories do Instagram. Ela gravou vídeo para confirmar o fim do seu namoro com o ex-BBB e ex-A Fazenda Bil Araújo (30). A separação foi anunciada no último final de semana.

Nos vídeos dos stories, Erika surgiu com os olhos cheios de lágrimas e comentou sobre o término. “Eu e Bil não estamos mais namorado. Não foi uma decisão que partiu de mim, partiu dele. Acho que cada um vive um momento da sua vida. Estou triste, estou mal, mas vai passar. Acredito muito em Deus, e espero que ele seja muito feliz, que Deus esteja com ele e o abençoe muito”, disse ela.

Em outro momento, ela postou um texto sobre o assunto. “Todo fim de relacionamento é difícil, mas no fim sempre fica tudo bem. Bil é uma pessoa incrível e merece muito ser feliz. Que Deus abençoe a ele e a toda a família. Espero que respeitem e entendam esse nosso momento. Obrigada pelo carinho de todos”, escreveu.

Por fim, ela também agradeceu pelo apoio que recebeu dos fãs neste momento delicado. “Eu quero muito agradecer o carinho de todos vocês, que me mandam mensagens, que se preocupam comigo. Muito obrigada aos fãs e ao pessoal que gosta de mim”, afirmou.

Pronunciamento oficial da Erika sobre o término com o Bil Araujo. Segundo ela foi uma decisão exclusivamente dele. Forças Erika! 💜 pic.twitter.com/dzVCgHBndT — Central Reality (@centralreality) May 9, 2022

Bil Araújo anunciou a separação na web

A separação de Bil Araújo e Erika Schneider foi anunciada por ele com um texto nas redes sociais no último final de semana.

Ele disse: "De hoje em diante eu e Erika seguiremos outros caminhos, agora como amigos. Peço que respeitem muito esse momento. Obrigado por todos que torceram e continuam torcendo. Amo vocês".