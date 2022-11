Eliezer se confunde e compra passagem de avião com destino errado

O influencer estava em Miami e, ao comprar uma passagem para Nova York, se confundiu e comprou para New Jersey

CARAS Digital Publicado em 01/11/2022, às 15h02

O influenciador Eliezer (32) se confundiu e acabou comprando uma passagem para New Jersey ao invés de Nova York nesta terça-feira, 1 de novembro. O ex-BBB estava com a influenciadora ViihTube (22) em Miami, na Flórida.

O famoso só reparou que a passagem estava errada quando ele já estava no aeroporto, e gravou alguns stories contando aos seus seguidores sobre sua situação!

"Acho que comprei a passagem errada. Misericórdia", disse ele, ao ver a cidade no portão de embarque em que estava.

Eliezer, mostrou aos seus fãs, sua passagem, e o destino estava como New Jersey: "Ferrou. A passagem não é para Nova York, gente", disse ele.

Eliezer marcou presença no casamento de sua sogra, a mãe de Viih Tube

O casamento de Viviane Di Felice, a mãe de Viih Tube com Enrico Degan aconteceu no último dia 20, em Sorocaba. Eliezer o namorado da influencer foi trajado em um terno branco, com uma camisa preta por baixo e uma gravata em tom marrom escuro! O visual chamou atenção, e o famoso ainda publicou fotos beijando a barriga de Viih Tube que está grávida de uma menina!