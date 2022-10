Eliezer marcou presença no casamento de sua sogra, a mãe de Viih Tube

O ex-BBB Eliezer compareceu ao casamento da mãe de sua namorada Viih Tube trajando um elegante terno branco na cerimônia

CARAS Digital Publicado em 20/10/2022, às 20h52

Nesta quinta-feira, 20, aconteceu o casamento de Viviane Di Felice, a mãe de Viih Tube com Enrico Degan. A cerimônia ocorreu em Sorocaba, no interior de São Paulo.

Quem marcou presença na cerimônia foi o namorado e pai da primeira filha de Viih Tube, Eliezer, que compartilhou uma série de fotos no evento em seu Instagram.

O ex-BBB apareceu elegante com um terno branco e camisa preta por baixo. Na série de fotos publicadas, o participante do BBB 22 ainda apareceu beijando a barriga de grávida da namorada que usava um vestido rosa.

Na legenda da postagem, o designer ainda fez uma brincadeira com os seguidores. Eli escreveu “CASEIIII”, e na linha de baixo especificou: “a sogra”.

Os fãs do ex-BBB adoraram as fotos, principalmente as do casal que será pai de primeira viagem da pequena Lua. “A segunda foto parece um quadro, lindos”, escreveu uma seguidora. E outra fã comentou: “Que ano Eli, como mudou sua vida, viva a alegria do amor, parabéns pela família".

Medo!

Recentemente, Eliezer revelou um pedido inusitado que Viih Tube fez em relação ao momento do nascimento da filha Lua.

“Tem uma semana, tava saindo do banho e ela [Viih] falou pra gente conversar. Pensei que tinha acontecido alguma coisa. [Ela disse] 'Quando a pacotinha nascer, tira foto do nosso filho e acompanha até o berçário, porque vai que trocam o nosso bebê'", contou.