Bruno De Luca divulga foto de sua filha recém-nascida e emociona seguidores

Bruno De Luca (40) se emocionou com a chegada de Aurora, sua primeira filha, recém-nascida. Ele compartilhou cada detalhe da chegada da pequena no último dia 6, fruto do relacionamento com Stéfany Vidal (28).

Nas redes sociais, ele compartilhou momentos emocionantes e na última quarta-feira, 26, compartilhou cliques fofíssimos e cheios de amor da pequena Aurora!

Na legenda, ele se declarou à filha: "Cada dia que passa mais apaixonado por esse pedacinho de gente. Te amo minha filha! Aurora. Aurorinha.", e para brincar com seus seguidores, completou: "Qual apelido vocês dariam? Comenta aí!"

O famoso teve que embarcar em uma viagem à Islândia logo após o nascimento da filha para ver o fenômeno Aurora Boreal - luzes coloridas no céu do hemisfério Norte: “É tudo muito novo para mim e fui caçar a Aurora Boreal“, contou, completando: “Eu estava morrendo de saudades da minha filha“.

