Viviane Araújo choca ao mostrar corpo para o Carnaval

Após cirurgias e muito treino, Viviane Araújo choca ao exibir suas curvas bem saradas para o Carnaval; famosa postou foto usando macacão colado

A atriz Viviane Araújo impressionou ao mostrar que está com o corpo mais sarado do que nunca para o Carnaval. Nesta sexta-feira, 02, a famosa postou uma foto no espelho da academia e chamou muita atenção com as curvas bem torneadas.

Usando um macacão fitness, a musa deixou seu corpaço desenhado em evidência. Após mais de um ano do nascimento de seu único filho com Guilherme Militão, o pequeno Joaquim, ela ostentou seu corpo recuperado.

Vale lembrar que além de ter pegado muito pesado nos treinos de musculação, a artista fez um lipoaspiração para retirar gordurinhas localizadas e trocou a prótese de silicone após amamentar o pequeno.

Nos comentários da publicação em sua rede social, os internautas não deixaram de notar a beleza e boa forma gritante dela. "0 defeitos", escreveram os fãs. "Maravilhosa", admiraram os seguidores. "Sempre linda", disseram outros.

No último domingo, 28, Viviane Araújo e Lexa participaram dos ensaios das escolas de samba na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, já no clima do carnaval que está chegando. Vivi brilhou à frente da bateria da escola de samba Salgueiro. Enquanto isso, a funkeira mostrou seu samba no pé na Unidos da Tijuca.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

Viviane Araújo eleva a temperatura com o marido durante passeio

Recentemente, Viviane Araújo revelou que decidiu fazer uma pausa na rotina corrida de ensaios para o Carnaval. Antes de se jogar de vez na avenida, a atriz decidiu aproveitar um momento de descanso e muito romance durante um passeio de barco com seu marido, o empresário Guilherme Militão, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

Através do stories de seu perfil oficial no Instagram, Viviane contou que alugou uma lancha para aproveitar seu descanso merecido após participar de um dos ensaios para as festividades do mês que vem. Discreto em sua vida pessoal, o empresário não se intimidou com a presença das câmeras. Pelo contrário, ele deu um beijão apaixonado na esposa na frente das lentes.