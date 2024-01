Viviane Araújo eleva a temperatura com o marido durante passeio em alto-mar

Esquentou! Viviane Araújo impressiona ao mostrar momentos de intimidade em passeio de barco ao lado do marido, Guilherme Militão

Nesta segunda-feira, 29, Viviane Araújo revelou que decidiu fazer uma pausa na rotina corrida de ensaios para o Carnaval. Antes de se jogar de vez na avenida, a atriz decidiu aproveitar um momento de descanso e muito romance durante um passeio de barco com seu marido, o empresário Guilherme Militão, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

Através do stories de seu perfil oficial no Instagram, Viviane contou que alugou uma lancha para aproveitar seu descanso merecido após participar de um dos ensaios para as festividades do mês que vem. É que ela passou a noite de domingo, 29, sambando muito como Rainha da Bateria da escola de samba Salgueiro, na Marquês de Sapucaí.

Após deixar as quadras, Viviane partiu para viagem e abriu o álbum de fotos já em seu destino, repleto de cliques de alguns dos momentos de intimidade ao lado de seu amado. Discreto em sua vida pessoal, o empresário não se intimidou com a presença das câmeras. Pelo contrário, ele deu um beijão apaixonado na esposa na frente das lentes.

Entre os cliques, Viviane e Guilherme mostraram que sabem como elevar a temperatura em alto-mar. Com um biquíni estampado bem fininho, a musa apareceu curtindo o clima romântico ao lado do marido, que apostou em uma roupa de banho preta. Além disso, o casal protagonizou momentos sensuais, trocando carinhos e muitos sorrisos.

Na legenda, a atriz se derreteu pelo amado: “Recarregando minhas energias! Amor! Amor! Amor”, Viviane se declarou apaixonada e recebeu muitos elogios nos comentários: “Merecidamente!!! Curtam muito seus lindos”, Lexa elogiou. “Conheço pouco sua história, mas é lindo ver que valeu a pena você ter esperado!!!!!!, uma fã exaltou a história de amor.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

Como Viviane Araújo e Guilherme Militão se conheceram?

Viviane Araújo e Guilherme Militão eram vizinhos e começaram a trocar olhares de forma despretensiosa. O flerte acabou virando um romance e logo eles assumiram o namoro. Em maio de 2021 o casal subiu ao altar para trocar as alianças em uma cerimônia luxuosa. O primeiro herdeiro, Joaquim, chegou ao mundo em setembro do ano seguinte.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

Mas recentemente, Viviane enfrentou um momento difícil. Seu único filho, que tem apenas um aninho, foi vítima de ataques nas redes sociais. Os comentários negativos começaram após a atriz postar cliques inéditos de Joaquim. Nas fotos, ele surge ainda sujo de tinta ao brincar, e alguns internautas criticaram a aparência do bebê, enquanto os fãs saíram em defesa; entenda o que aconteceu.