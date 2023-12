Toda colorida, Susana Vieira esbanja boa forma na academia

Usando look muito colorido, Susana Vieira esbanja boa forma e rouba a cena na academia ao exibir suas curvas esculturais em ação

A atriz Susana Vieira deu um show de boa forma na rede social nesta segunda-feira, 04. A famosa iniciou a semana com tudo ao aparecer treinando na academia com muita animação e um estilo nada discreto.

Usando um look todo colorido, composto por cada peça de um cor e estampa, a artista global surgiu sorridente uma máquina de musculação. Com os braços para cima, a musa esbanjou suas curvas esculturais.

"Vamos que vamos!", disse Susana Vieira na legenda da publicação. Nos comentários do clique, os internautas encheram a atriz de elogios. "Maravilhosa", admiraram os fãs. "Arrasa sempre", opinaram outros sobre o brilho da famosa.

Ainda nos últimos dias, Susana Vieira impressionou ao mudar seu visual. A famosa escureceu os fios e surpreendeu ao aparecer morena iluminada.

Aniversário de Susana Vieira

O aniversário de Susana Vieira foi no dia 23 de agosto e a atriz comemorou por dias seus 81 anos. Em Portugal, a famosa renovou o bronzeado e as energias ao lado da família.

Depois de ganhar uns parabéns surpresa durante o jantar com balada, Susana Vieira foi acordada em seu quarto de hotel com um café da manhã luxuoso. Ao abrir a porta, ela viu várias mesas com comidas sofisticadas, feitas especialmente para ela.

"Obrigada pela linda surpresa no café da manhã! Meu dia não poderia ter começado melhor", disse a atriz ao exibir um vídeo do momento especial em Portugal. Nos comentários, os seguidores comemoram os 81 anos da artista. "Você merece tudo de melhor", escreveram os fãs e amigos famosos.

