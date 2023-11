Susana Vieira revela qual foi seu marido preferido: 'Amo até hoje'

Em entrevista à CARAS Brasil, Susana Vieira, que já viveu quatro casamentos ao longo de sua vida, relembrou romance que durou quase duas décadas

Susana Vieira (81), que já viveu quatro casamentos ao longo de sua vida, guarda um preferido em sua memória. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz revelou qual foi seu melhor marido e relembrou romance que durou quase duas décadas: "Amo até hoje".

"Ah Carson, você é um amor, te amo até hoje. Me separei tantas vezes, ele foi o melhor marido que eu tive. Um amor. Fiquei 17 anos junto com ele", declarou Susana Vieira sobre seu primeiro marido, Carson Gardeazabal.

"Eu tinha 42 anos, e ele, 24. Acho que fui a primeira atriz que teve um caso desse estilo, sem perguntar para ninguém, sem achar que ninguém ia achar nada, porque nunca me preocupei com a vida de ninguém. Nunca achei nada estranho. Acho estranho a morte, a vingança, o ódio, mas não acho estranho homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher mais velha", acrescentou a atriz sobre a relação com seu primeiro marido .

Susana Vieira ainda relembrou as alegrias que viveu ao lado de Carson Gardeazabal:"Assumi o Carson em um baile de Carnaval, tive sítio, quis uma casa no campo e ele me fez esse sonho. Construiu um sítio para mim e fez uma estrada, era um 'S' e 'V', de Susana Vieira. Ele me apresentou o mundo de cachorros, não sei como consegui viver tantos anos sem cães. Essa separação foi triste para mim, mas passou e somos amigos até hoje, sou madrinha da filha dele".

