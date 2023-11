Susana Vieira celebra independência ao revisitar história com casamentos, amizades e família

Em entrevista à CARAS Brasil, Susana Vieira refletiu sobre legado com trajetória ao longo dos anos

Susana Vieira (81), que construiu um legado com sua trajetória, estampou diversas capas da CARAS ao longo dos anos. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz celebrou sua independência ao revisitar as histórias com a revista e refletiu sobre casamentos, amizades e família.

Com quatro casamentos ao longo de sua vida amorosa, Susana Vieira relembrou seu primeiro marido, Carson Gardeazabal, que ainda revelou ser seu parceiro preferido. "Ah Carson, você é um amor, te amo até hoje. Me separei tantas vezes, ele foi o melhor marido que eu tive. Um amor. Fiquei 17 anos junto com ele. Eu tinha 42 anos, e ele, 24. Acho que fui a primeira atriz que teve um caso desse estilo, sem perguntar para ninguém, sem achar que ninguém ia achar nada, porque nunca me preocupei com a vida de ninguém", declarou a atriz, que se tornou madrinha da filha do ex, com quem mantém amizade até hoje.

Susana Vieira também recordou outro casamento que viveu com Marcelo Silva. Após subir ao altar ao lado do pai na igreja, a atriz embarcou em uma lua de mel com o então marido para a República Dominicana, onde viveu perrengue e teve que ir para o hospital quando Marcelo teve apendicite.

"A gente foi em um hospital público, da República Dominicana, que é do lado de um dos países mais pobres do mundo - o Haiti-, e esse homem foi operado na hora. Eu tinha que assinar um termo de responsabilidade caso ele morresse", contou sobre a operação bem-sucedida.

Além das uniões com seus próprios romances, Susana Vieira também resgatou o casamento do filho único, Rodrigo Otavio Cardoso, com Ketryn Goetten, após o o fim do relacionamento do herdeiro com Luciana Cardoso. "Não estava muito feliz com esse casamento, porque eu gostava muito da Luciana. Nós fomos criadas juntas. Tenho fotos de viagens que a gente fez para o mundo inteiro, eu, Rodrigo, Luciana e as crianças. Só que, quando eles se juntaram, fiquei com uma simpatia horrorosa dela [Ketryn Goetten] e brava com meu filho".

Apesar de não gostar da nora no início, a artista entregou que mudou de ideia com o tempo e desenvolveu uma forte relação: "É a minha melhor amiga hoje, amo a minha nora. Ela é trabalhadora, alegre e nas horas do meu câncer, ela ficou do meu lado. Quando tinha que ficar sete horas na quimioterapia, ela estava ali me alegrando".

Além da nora, ela também entregou outra amiga que teve papel importante na sua vida: Ana Maria Braga. "Ela me ama e eu amo ela. Não sei o que nos une, tem alguma coisa espiritual. Nosso amor não tem filtro, a gente se entrega muito e fica tudo famoso, na boca de todo mundo. A gente é forte, estamos aqui até agora. Ela também teve câncer, então ela me entende e eu a entendo", afirmou sobre a apresentadora do Mais Você.

Susana Vieira, que ainda cultivou amizades com inúmeras atrizes nos bastidores do meio artístico, entregou o motivo de se aproximar de pessoas mais novas: "Nunca fui amiga da minha geração na televisão. Sempre fui do pessoal mais jovem. [...] É o estilo de cada um, mas eu preciso estar perto de jovem, que me estimule, que me dê um empurrão. Não posso conviver com aquela pasmaceira".

Marcada por vários trabalhos na televisão, a atriz abriu o jogo sobre a polêmica de sua personagem em Mulheres Apaixonadas namorar um homem mais novo na trama: "Trabalhei, trabalhei, trabalhei e entreguei minha vida para o público, então tinha o direito de namorar quem eu quisesse. Foi a primeira vez que o Manuel Carlos colocou uma mulher de 50 anos namorando um rapaz de 20".

"Eu era uma mulher livre, independente, que criava e cuidava do seu filho, e ia em festas. Me separei, fiquei sozinha com meu filho, não estava nem aí, fiz o que eu quis da minha vida", declarou Susana Vieira.

A atriz entregou o segredo para não se abalar com as críticas: "A grande vantagem é que eu me refaço muito rapidamente e ninguém me fere, já cheguei a essa conclusão. Posso ser ferida como atriz, se alguém achar que eu fiz alguma coisa ruim. Sou ferida quando vejo a Guerra da Ucrânia, quando vejo aquele Hamas desgraçado. Mas emoções? Não me ferem".

"Podem me ferir um pouquinho no começo, mas depois percebo que não mereço, nem de parentes, nem de amigos. Brigo muito com a minha família, volto, mas ninguém me fere e eu não firo ninguém", completou Susana Vieira.

Com leucemia linfocítica crônica, pulmão frágil e anemia hemolítica autoimune, a artista passou por um período intenso de tratamento nos últimos anos. Durante a entrevista, ela atualizou seu quadro de saúde: "Foram três anos de quimioterapia com uma doença que não tem cura. [...] Tenho a saúde mental forte e a autoestima lá em cima, então a imunidade está descendo a força. Parece que minha doença está em remissão, segundo o que meu médico falou".

Destacando a independência na sua trajetória, Susana Vieira refletiu sobre a felicidade em seu momento atual: "Não tem um tijolo que não foi do meu trabalho. Não tem um marido, um amante, um diretor da Globo, nada. Não tive. Sozinha, eu construí uma casa que eu amo, tenho quatro cachorrinhos que eu sustento, sete funcionários que me ajudam. Meu cabelo, é oito mil reais [para fazer]. Minha casa, tem seis andares. Vocês acham que estou triste? Estou feliz!". Para celebrar os 30 anos da CARAS, durante a entrevista a atriz recebeu uma joia exclusiva e desenhada especialmente para a ocasião pela designer Rosana Chinche, do Atelier 17.

